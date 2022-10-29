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  4. HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 319’a yükseldi

HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 319’a yükseldi

29.10.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 319 ailenin evlat nöbeti, bin 153’üncü günde de sürdü.

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 319 ailenin evlat nöbeti, bin 153’üncü günde de sürdü. Aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ellerindeki 319 balonu uçurarak kutladı. Aile sayısı 319’a yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019 başlattığı evlat nöbeti, bin 153’üncü güne girdi. Evlat nöbetindeki aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde Türk bayrağı açıp ellerindeki 319 tane balonu gökyüzüne bıraktı. Ailelerin nöbetine 2015’te işe gidiyorum diye evden çıkıp ve bir daha haber alınamayan Mehmet Karakaş’ın babası Sefer Karakaş katıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, yeni ailenin katıldığını aktararak “Bu güzel ülkeyi bize kuran ve armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Evlat mücadelemizde burada kararlı bir şekilde devam ediyor, aile sayımız 319’a yükseldi. Bıkmadan sonuna kadar evlat mücadelemize devam edeceğiz. 319 adet Türk Bayraklı balonlarımızı da evlatlarımız ve Cumhuriyet Bayramı için göklere uçuracağız” dedi.

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