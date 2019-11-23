HABER

HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler ’den MHP il Başkanlığı’na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 17:03 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 82 gündür oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp’ı ziyaret ederek Türk bayrağı hediye ettiler.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 82 gündür oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır il Başkanı’nı ziyaret ettiler.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 82 gündür oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp’ı ziyaret ederek Türk bayrağı hediye ettiler.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 82 gündür oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır il Başkanı’nı ziyaret ettiler. Ziyarette aileler MHP il Başkanı Kayaalp’a Türk Bayrağı hediye ederek, verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.
Aileler adına Baba Salih Gökçe’den bayrağı alan Başkan Kayaalp, bayrağı öperek teslim aldıktan sonra kısa bir açıklama yaptı.
"Evlat acısı hiçbir acıya benzemez"
82 gündür verdiğiniz mücadeleyi kalpten ve yürekten destekliyoruz. Dualarımızla sizin yanınızda olduğumuzu her seferinde dile getirdik ve her seferinde de dile getireceğiz. Çocuklarınıza bir an evvel kavuşmanız için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Analarımız bir atkı örmüştü ve kendimde teslim almıştım. Biz o atkıyı bizzat Devlet beye teslim ettik. Devlet Bey’inde çok çok selamı vardı ve teşekkür etti. Kendileri hediyelerinizden dolayı çok çok mutlu oldular ve memnun kaldılar. Evlat acısı hiçbir acıya benzemez, biz sizi anlıyoruz desek bile, sizin yüreğinizdeki acıyı aynı şekilde elbette anlamamız mümkün değildir. Fakat yüreğimiz sizinle beraberdir ve verdiğiniz mücadele kutsal bir mücadeledir. Siz sadece kendi adınıza değil, bütün görüşteki insanların adına da oradasınız. Bunun siyasi görüşü ve dünyevi düşüncesi öneli değildir. Burada evlatlarını kaybetmiş binlerce insan söz konusu ve sizin bu mücadeleniz kıymetli bir mücadeledir. İnşallah sonuca varacaksınızdır. İnşallah evlatlarınıza en kısa zamanda evlatlarınıza kavuşacağınız’dan hiçbir şüphemiz yoktur. Rabbim yardımcınız olsun” diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından MHP Diyarbakır il Başkanı Cihan Kayaalp, ailelerle tek tek görüşüp sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra ziyaret son buldu.

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı!326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı!
Gediz Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyorGediz Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
İtfaiye erinin dumanlar arasındaki mücadelesiİtfaiye erinin dumanlar arasındaki mücadelesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta fabrikada patlama! Yaralılar var

Fabrikada patlama! Yaralılar var

Camiye boyalı saldırı

Camiye boyalı saldırı

Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kayseri'de Roma dönemi tarihi eserler ele geçirildi

Dev operasyon! Hepsi Roma dönemine ait

Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Ölümü yürekleri yakmıştı! Güleda'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Ölümü yürekleri yakmıştı! Son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.