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  4. HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler Esed’in fotoğrafını yaktı

HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler Esed’in fotoğrafını yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 15:13 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, dün Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için saygı duruşunda bulunup dua okudu. Aileler, Esed’in fotoğrafını da ateşe verdi.

HDP il binası önünde 179 gündür evlat nöbeti tutan aileler, Suriye’de rejim tarafından dün İdlib’de yapılan hain saldırı sonucunda şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunarak dua okudu. Muş’tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya için 179 gündür oturma eyleminde olan Şehmus Kaya, saygı duruşu öncesi aileler adına açıklamada bulundu. Kaya, "Buradan İdlib’de bulunan kahraman askerlerimize kahpece saldırıda bulunan Esed rejimini lanetliyor ve kınıyoruz. Vatan sağ olsun diyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Devletimizin ve Türk milletinin başı sağ olsun" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından aileler bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak dua okudu. Aileler daha sonra Esed’in fotoğrafını yaktı.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Diyarbakır Esed

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