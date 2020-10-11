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HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler, gece nöbetine geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 20:27 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 403’üncü gününde devam ederken, aileler 24 saat olarak eyleme devam etme kararı aldı.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 403’üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 403’üncü gününde devam ederken, aileler 24 saat olarak eyleme devam etme kararı aldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 403’üncü gününde de devam ediyor. Bugün de aileler eylemlerine devam ederken, iddiaya göre HDP İl binası içinde acılı ailelere karşı PKK marşı çaldılar. Aileler duruma gözyaşı dökerken, eylemlerine 24 saat şeklinde devam etme kararı aldı.

“24 saat devam edeceğiz, ya bizim ölümüz, ya da çocuklarımız”
2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf’un (16) HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia edip 24 saat olarak evlat nöbetine geçen baba Celil Begdaş, amaçlarının çocukları gelene kadar olduğunu, iki senedir kimsenin kendilerini dikkate almadığını söyledi. Begdaş, “Burada içeri giriyorlar bize olmadık hakaretler ediyorlar. Biz burada çocuklarımızı istiyoruz. Onlara içeride marş söylüyorlar. Ailelere gıcık vermek için. Hiçbir babalık sabrı kalmadı artık. Bizim çocuklarımız gelene kadar biz eyleme devam edeceğiz. 24 saatte geçtik. Biz burada bir şey istemiyoruz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Ben özellikle meclise sesleniyorum. 24 saat devam edeceğiz. Ya bizim ölümüz, ya da çocuklarımız” dedi.

7 yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdürün Türkan Mutlu, 1 senedir bu kapıda olduklarını, belli saatlerde gidip geldiklerini, ama bugün artık canlarına tak ettiğini ifade etti. Kendileri burada feryat ettiklerini kaydeden Mutlu, “Ağlıyorduk, anne olarak evlatlarımızı istiyorduk. Adam kalktı cam zaten açıktı. Müziğin sesini sona kadar verdi. Bugün o müzik sesiyle ağlamamızın sesi bir birine girdi. Bugün biz artık 24 saat bu kapıdan çıkmayacağız” şeklinde konuştu.

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