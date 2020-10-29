HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 15:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, eylemlerinin 423'üncü gününde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.

AİLELER CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLADI

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında önünde evlatları için oturma eylemini sürdüren aileler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümünü düzenlendikleri etkinliklerle kutladı. Ellerinde Türk bayraklarını sallayan aileler, ay yıldızlı balonları gökyüzüne bıraktı.

5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Aydın, "Biz çocuklarımızın dönmesini istiyoruz. Artık çifte bayram yaşamak istiyoruz. Eylemimizin ilk gününden beri bizi yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya eylem yapan anne ve babalar olarak teşekkür ediyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Büyük bir mücadele veriyorlar çocuklarımız için. 19 evladımızı kurtardılar bu zalimlerin elinden. Darısı bizim çocukların başına olur. İnşallah bizim çocuklarımız da güvenlik güçlerine teslim olur. Türk ulusunun en büyük kazanımı olan cumhuriyetin 97'nci yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururunun heyecanını yaşıyoruz. Biz evlat nöbeti tutan anneler ve babalar olarak bütün Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti" dedi.

'HDP'DEN VE PKK'DAN EVLATLARIMIZI İSTİYORUZ'

2015 yılında, vatani görevi için usta birliğine giderken, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmak üzere herkesin bayramını kutladığını dile getirdi. Altıntaş, "Biz evladımızı istiyoruz. Sonuna kadar da buradayız. Kalkmıyoruz buradan çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Biz burada HDP'den ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz" diye konuştu.

2015'te usta birliğine giderken Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil için eylem yapan Cennet Kabaklı da Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak burada evlat nöbetine devam edeceklerini ifade etti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor
Başkan Böcek'le ilgili yeni açıklamaBaşkan Böcek'le ilgili yeni açıklama
Yanlış yapıldığında birçok hastalığa sebep oluyor Yanlış yapıldığında birçok hastalığa sebep oluyor 
En Çok Okunan Haberler
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay
Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
İki ilde birçok hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
Kim oldukları GBT'de ortaya çıktı! 3 kadın yakalandı
Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Başkan Böcek'le ilgili yeni açıklama
Eski halterci spor salonunu talan etti
Eski halterci spor salonunu talan etti
İzmir'de korkunç kaza! 9 araç birbirine girdi, yaralılar var
İzmir'de korkunç kaza! 9 araç birbirine girdi, yaralılar var
Türkiye’de 7 yıl sonra görülmüştü! Yakalı toy kuşu doğaya salındı
Türkiye’de 7 yıl sonra görülmüştü! Yakalı toy kuşu doğaya salındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.