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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Arınç’a tepki: Gelsin önce bize destek versin

23.11.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Arınç’a tepki: Gelsin önce bize destek versin

HDP’li Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde tahliye edilmesine ilişkin sözler sarf eden Bülent Arınç’a, bir tepki de 448 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden geldi. Aileler, "Selahattin Demirtaş tüm yaşananların sorumlusudur, onun serbest bırakılmasını isteyen Bülent Arınç, gelsin önce bizlere destek versin" diyerek tepkilerini dile getirdi.

HDP’li Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde tahliye edilmesine ilişkin sözler sarf eden Bülent Arınç’a, bir tepkide 448 gündür çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden geldi.

"GELSİN BİZLERE DE DESTEK VERSİN"

Bülent Arınç’ın HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik tepkisini, elinde tutuğu kızı Songül’ün fotoğrafıyla gösteren anne Fatma Akkuş, "Selahattin Demirtaş insanları sokağa çağırdığı zaman kızım Songül Sur’da rehin tutuluyordu. Bülent Arınç’ın Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istemesi bizleri çok derinden üzdü. Bizler evlat nöbetindeki aileler olarak 1,5 yıldır burada nöbetteyiz Bülent Arınç gelsin bizlere de destek versin. Bizim çocuklarımız da masumdur ve dağa götürülüp ölüme terk edilmişler. Bizlerinde hakkı var, Selahattin Demirtaş için insan hakları var ise bizler içinde olması gerekiyor" dedi.

"DEMİRTAŞ SUÇSUZ VE MASUM OLSAYDI EVLATLARIMIZ YANIMIZDA OLURDU"

Evladından 5 yıldır haber alamadığını ve sesine dahil hasret kaldığını aktaran Ramazan Üçdağ’ın annesi Mevlüde Üçdağ, "Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için önce bizlerin evlatları serbest bırakılması gerekiyor. Bizim çocuklarımız dağa kaçırıldığında Selahattin Demirtaş o zaman HDP Genel Başkanıydı, ben çocuğum için çok mücadele verdim ama izine rastlayamadım. Bülent Arınç Selahattin Demirtaş suçsuz ve masum demiş, o suçsuz masum olsaydı şimdi evlatlarımız hepsi sıcak yuvasında olurdu. Biz Demirtaş’ın serbest bırakılmasını asla istemiyoruz ve masum değildir. Masum olsaydı bu elimde tutuğum fotoğraftaki masum çocuğu dağa götürmezlerdi" diye konuştu.

"BÜLENT ARINÇ KAÇIRILAN ASKER VE POLİSLERDEN NEDEN BAHSETMİYOR?"

Gaziantep’te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 448 gündür eylemde olduğunu söyledi.

"BÜLENT ARINÇ'I KINIYORUM"

Demirtaş’ın masum olmadığını belirten anne Altıntaş, "Bülent Arınç Selahattin Demirtaş’ın suçsuz olduğunu ve masum olduğunu belirtmiş. Madem masumsa bırakılsın tamam da, peki ya benim oğlumun ne suçu vardı vatani görevine gidiyordu onu alıp dağa kaçırdılar. Bülent Arınç kaçırılan asker ve polislerden neden bahsedip istemiyor, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyor. Bizler evlatlarımızın kokusuna bile hasret kalmışız. Bir Diyarbakır anneleri olarak Bülent Arınç’ı kınıyorum" şeklinde konuştu. (İHA)

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