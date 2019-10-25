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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden ’güvenlik kamerası’ tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:47 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 53 gündür oturma eylemine devam eden aileler, HDP’liler tarafından parti binası etrafına takılan güvenlik kameralarına tepki gösterdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 53 gündür oturma eylemine devam eden aileler, HDP’liler tarafından parti binası etrafına takılan güvenlik kameralarına tepki gösterdi. Aileler, çocuklarının görüntülerinin bulunduğu eski kamera görüntülerinin yok edildiğini, yeni kameralarla Kandil’e yayın yapıldığını söyledi.
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP il binası etrafına güvenlik kamerası takılması ailelerin tepkisine neden oldu. Önceden takılan güvenlik kameraları kayıtlarının yok edildiğini belirten aileler, aradan bunca zaman geçmesi sonrası gece geç saatlerde takılan güvenlik kameralarına tepki gösterdi.

"Eski kamera görüntüleri delil olduğu için yok ettiler"
4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, daha önceki kamera kayıtlarında evlatlarının görüntülerinin olduğu belirterek, HDP’lilerin bu kamaraları takmasının tek sebebinin Kandil’e yayın yapmak olduğunu söyledi. Baba Aydın, şunları söyledi:
"Önceden güvenlik kamerası vardı. Biz geldiğimizde eyleme başladığımızda kameralarda çocuklarımızın girişleri bulunuyordu. Ama eski kameraları kaldırdılar yok ettiler, onlar bizler için delildi. Çocuklarımız görüntülerini yok ettiler, şimdi de sanki il başkanlığı yeni açılmış gibi yeni kameraları getirip takıyor. Bunlar burada Kandil’e yayın yapıyorlar. Şu anda bizi çekiyorlar Kandil’e yayın yapmak içindir. Peki şimdi bunu yapıyorlar eski görüntüler nerede, onları da getirsinler. Bizler aileler olarak eski görüntüleri istiyoruz. Çocuklarımızın görüntüleri vardı onlarda. HDP’liler bütün delilleri yok ettiler biz onlardan delil görüntülerini istiyoruz."
Öte yandan takılan güvenlik kameralarında mikrofon özelliğinin bulunması dikkat çekti.

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