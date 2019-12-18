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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 59’a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:23 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 59’a yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 59’a yükseldi. Oğlunun 5 ay önce HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını savunan acılı baba Nağmet Akın, "Ben oğluma yalvarıyorum, kaçıp gelsin teslim olsun" dedi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi 107’nci gününde devam ederken, evlat nöbetindeki aile sayısı 59’a yükseldi. Batman’ın Sason ilçesinden HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Nağmet Akın, 5 ay önce dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Bayram Akın için oturma eylemine katıldı. Oğlunun lise ikinci sınıfı tamamladığını, yaz tatilinden bu yana da kendisinden haber alamadıklarını belirten Nağmet Akın, “Ağustos 2019’dan bu yana oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum HDP’ye gidip geliyordu, onların gönderdiğinden şüpheleniyoruz. Düşmanım dahi yok benim tek şüphelendiğim yer HDP’dir. Oğlum gelsin, yalvarıyorum, oğlumu istiyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından baba Akın, elinde çocuğunun fotoğrafı ile oturma eylemine katıldı.

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