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  4. HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 73’ye yükseldi

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 73’ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da HDP il binası önündeki çadırda çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 144 gündür oturma eyleminde olan ailelere katılım sürüyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 144’üncü gününde aile sayısı 73’e yükseldi.

Diyarbakır’da HDP il binası önündeki çadırda çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 144 gündür oturma eyleminde olan ailelere katılım sürüyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 144’üncü gününde aile sayısı 73’e yükseldi. Ankara Okan Üniversitesi Tarım Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Recep Deniz’in (21) annesi Şefika ve babası Mustafa Deniz, çocuklarının PKK’lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldüğü söyledi.
Oğlunun tek amacının okumak olduğunu belirten baba Deniz, “Benim oğlum tarım mühendisliğini okuyordu ve PKK ile uzaktan yakından alakası yoktu. Oğluma sesleniyorum. Recep bak biz buraya gelmişiz senin için korkma oğlum kaç teslim ol devlete, sana zarar gelmez” dedi.
Anne Şefika Deniz de Türkçe bilmediği için Zazaca ağıt yakarak, "Oğlum çık gel teslim ol devlete, kurban olduğum” diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.

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