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HDP önünde evlat nöbeti tutan annelerden ODTÜ’lü öğrencilere teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 19:21 | Son Güncelleme

Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek açıklaması yaptı.

HDP önünde evlat nöbeti tutan annelerden ODTÜ’lü öğrencilere teşekkür

Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek açıklaması yaptı. Öğrencilerin açıklamalarını gören anneler onlara Türkçe ve Kürtçe hem teşekkür etti, hem de nasihatte bulundu.

ODTÜ’lü gençlerden oluşan ’ODTÜ Biziz’ öğrenci platformu, Diyarbakır’da HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere gün içerisinde destek açıklaması yapmasının ardından çocukları PKK tarafından kaçılan anneler HDP İl Binası önünde ODTÜ’lü öğrencilere Türkçe ve Kürtçe teşekkür etti. Anneler, öğrencilere teşekkür ederek, annelerin sözünden çıkmamalarını isteyeyip, yaptıkları destek açıklamasından dolayı da dua etti.

Öte yandan birçok kesimden evlat nöbeti tutan annelere destek için de ziyaretler devam ederken, annelerin HDP İl Binası önündeki oturma eylemi ise sürüyor.

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