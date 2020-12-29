HDP önünde evlat nöbeti tutan Aysun Adıyaman: "PKK İslam’ı karalamaya çalışıyor"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 484’üncü gününe girdi. Evlat nöbetine devam eden Aysun Adıyaman PKK’nın Kürtlük davası gütmediğini, İslam’ı karalamaya çalıştığını söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 484’üncü gününde de devam ediyor. Terör örgütü PKK mensupları tarafından 9 yaşındayken dağa kaçırılan Hamza’nın ablası Aysun Adıyaman, evlat nöbetine Hakkari’den annesiyle katıldığını, evlatlarını HDP’den istediklerini söyledi.

"Kürtlük davası değil İslam’ı karalamaya çalışıyorlar"

HDP’li vekillerin kendi çocuklarına kuzu eti yedirirken, kaçırılan çocuklara domuz eti yedirdiklerini belirten Aysun Adıyaman, PKK’nın Ermenileri savunduğunu, dağa kaçırılan çocukların dinden çıkarıldığını kaydetti. Adıyaman, "HDP’liler güya Kürtleri için meclisteler, bu Kürtlüğe yönelik değil dine yönelik bir şey. Kandırılıp dağa götürülen her çocuk, önce dinden çıkartılıyor, bu tamamen İslam’ı karalamaya yönelik bir mücadele. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın Ermeni asıllı olduğunu biliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan savaşırken PKK Ermenistan’ın savundu, bunlar da bunun açık kanıtı. Kürt’ün dinle bir problemi yok, hepsi Müslüman, bu tamamen Türkiye Cumhuriyetinin Müslüman kesimine yönelik bir saldırı. HDP milletvekilleri kendi çocuklarına kuzu eti yedirirken, kardeşime ve kaçırılan çocuklara domuz etti yediriyorlar. Bu Müslümanlığa ve dini karalamaya yönelik bir şey, Kürtlükle alakası yok bu durumun" dedi.