HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP önünde evlat nöbeti tutan babadan AİHM’e tepki

HDP önünde evlat nöbeti tutan babadan AİHM’e tepki

30.12.2020 12:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 485’nci gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 485’nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 485’nci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 485’nci gününde de devam ediyor. 5 yıl önce İstanbul’da çalıştığı sırada askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürülen oğlu Ömer (24) için Ağrı’dan Diyarbakır’a gelip HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Salih Gökçe, oğlunu HDP’den istediğini söyledi. Oğlunun 30 Aralık 2015’te dağa kaçırıldığını, bugün de onun kaçırılışının yıldönümü olduğunu belirten Gökçe, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden çıkması için karar vermiş, özgürlüğü kısıtlandığına dair iddiada bulunmuş. Peki benim oğlumun özgürlüğü ne olacak? Ben 5 yıldır bir ay bile evde kalamıyorum, oğlumu her yerde arıyorum. AİHM önce buradaki ailelerin çocuklarının ve benim çocuğumun özgürlüğünü versin, sonra Selahattin Demirtaş’tan bahsetsin. AİHM’i tanımıyorum, AİHM haindir" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldıİddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı
26 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!26 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi! 1 Ocak 10.00'a kadar kapalı olacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

Erzurum'da koronavirüs mucizesi! 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ davasında karar

Kritik FETÖ davasında flaş karar

Antalya'da ilginç olay: Oyunda iddiayı kaybetti, aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama 'AFAD' geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den yılbaşı için koronavirüs uyarısı: Faturasını hep beraber öderiz

Yılbaşı için korkutan uyarı: Faturasını hep beraber öderiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.