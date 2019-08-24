HDP önünde eylem başlatan kadının oğlu bulundu

Diyarbakır’da oğlunun HDP’liler tarafından kaçırıldığını iddia ederek il başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar, oğlunun karakola teslim olduğu müjdesiyle eylem yaptığı yerden polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Oğlunu görmek için karakola giden Hacire Akar, "Polisler oğlumun bulunduğunu söyledi, gideceğim oğlumu göremezsem yine gelip HDP önünde eylemime devam edeceğim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, çarşamba günü evden çıkan bir bir daha haber alınamayan 22 yaşındaki Mehmet Akar’ın annesi Hacire Akar, oğlunun HDP’liler tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Eylemin üçüncü gününde polis ekipleri tarafından Hacire Akar’a müjdeli haber verildi. Oğlu Mehmet Akar’ın karakola giderek teslim olduğu haberini alan Hacire Akar, "Polis bana oğlumun karakolda olduğunu söylüyor. Ben şimdi oraya gidiyorum. Çocuğum orada değilse ben yeniden gelip HDP binası önünde eylemimi yapacağım. Çocuğumu onlar kaçırmışlar. Bunun sorumlusu HDP’dir. Bundan eminim" dedi.

Kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar’ın amcası Abdullah Akar ise annesinin karakola gidip oğlunu gördüğünü ve rahatladığını söyledi. Hacire Akar’ın oğluna götürülmesinin ardından eylem yapan aile fertleri eylemlerini sona erdirdi.

