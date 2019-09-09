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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 18’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:52 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan aile sayısı 7’nci gününde 18’e yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan aile sayısı 7’nci gününde 18’e yükseldi. Çocuğu 2015 yılında kaybolan Mevlüde Üçdağ da eyleme katılarak ailelerle bir araya geldi.
Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 7’nci gününde 18’e yükseldi. 2015 yılında Kur’an kursuna gitmek için evden çıkan oğlu Ramazan Üçdağ’dan 4 yıldır haber alamayan Mevlüde Üçdağ, eylem yapan ailelere katılarak çocuğunun geleceği günü beklemeye başladı. Üçdağ, "1 Haziran 2015’ten beri kayıp. 17 yaşındaydı kaybolduğunda, şimdi ise 21 yaşında. Evde çantasını doldurdu, Kur’an kursuna gideceğini söyledi. Daha sonra diğer oğlum aradı, Ramazan’ın Kur’an kursuna gitmediğini söyledi. Daha sonra karakola başvurdum, fotoğraflarını ve aile tablosunu teslim ettim, başvuru yaptım. Haber alamadım, üç defa buraya annemle geldim, kayıt olup olmadığını sordum. Onlar da ‘Eli ayağı kırılıp mı kaçırıldı, bizden bir şey bekleme’ dedi. 5 yıldır kayıptır, ben de haber alamıyorum. Eyleme katılarak kendi oğlumu da bulurum diye. Eyleme katılacağım, sonuna kadar mücadele edeceğim. Oğlumun geleceğini bekliyorum, ne olursun bize bir çare bulun” dedi.

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