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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 20’nci günde 45’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 17:01 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi aile sayısı, 20’nci günde 45’e yükseldi.Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 20’nci gününde 45’e yükseldi.

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 20’nci günde 45’e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi aile sayısı, 20’nci günde 45’e yükseldi.
Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 20’nci gününde 45’e yükseldi. Kütahya’dan gelen acılı anne Hatice Levent, kızı Fadime’nin 2015 yılında üniversite okumak için Bitlis’e gittiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi. Levent, “Kütahya’dan geldim, kızım üniversite okumak için Bitlis’e gitti, birinci senesini okudu, ikinci senesinde kızımın beynine girdiler götürdüler. 5 yıl etti, 18 yaşına giriyordu, biz onlar için büyütmedik. Ne cefalarla büyüttük, beyinlerine girip götürdüler. Benim ve tüm annelerin yüzünü güldürsünler, yavrularımı, Fadime’mi bize versinler. Ölü veya diri ben yavrumu istiyorum. Ben ilk gidişimde arkadaşları ’Fadime’yi dağa götürdüler’ dedi. Televizyonda gördüm, ilk gün kuş olsaydım o gün gelecektim" dedi.

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 20’nci günde 45’e yükseldi

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 20’nci günde 45’e yükseldi

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