HABER

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 49’a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:06 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 27’nci gününde 49’a yükseldi.Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 27’nci gününde devam ediyor.

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 49’a yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 27’nci gününde 49’a yükseldi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 27’nci gününde devam ediyor. Oğlu 5 yıldır kayıp olan Sıdıka Tatlı’nın da katılmasıyla eylem yapan ailelerin sayısı 49’a yükseldi. 4 Kasım 2014’te Şanlıurfa’dan Mardin’e üniversite okumak için giden Aziz Tatlı, son sınıf öğrencisi iken yurtta bıraktığı valizi ve ’Anne hakkını bana helal et ben gidiyorum’ notu ile ortalıktan kayboldu. 5 yıldır birçok yerde Aziz’i aradığını aktaran anne Sıdıka Tatlı, çocuğundan haber alamadığını söyledi. Anne Tatlı, "Oğlum Aziz Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesinde mimarlık bölümü son sınıfı okuyordu, kandırıp götürdüler. 22 yaşındaydı, şimdi ise 27 yaşına girdi, Kasım ayında 5 yılı bitiyor. Hepsi aynı yılda gittiler, Siverek’ten geliyorum. 5 yıldır ne sağ ne de ölü olduğunu biliyorum, hiçbir haber alamadım. Akşam saat 21.00’de yurt müdürü aradı, oğlumuzun olmadığını söyledi, arabamız yoktu komşumuzun arabasıyla gittik. Valizini bırakmış ‘Anne hakkını bana helal et ben gidiyorum’ diye not bırakmış. Ölü mü, diri mi bilmiyoruz. 5 yıldır yastayız, sağ ise bize bir telefon açsın. Kayıp olduğu gibi ilan da verdik. Savaş zamanıydı, çok gezdik. Kobani’ye gitti, bulamadık. Ben de hastayım, yeni ameliyat oldum, ayakta duramıyorum. Belki beni görüyor. Aziz oğlum beni görüyorsan bana bir telefon aç, yeter artık ciğerimiz bitti" dedi.

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 49’a yükseldi

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 49’a yükseldi

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
İfadeler ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!İfadeler ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!
Kayserili kuaför atık pet şişe karşılığı ücretsiz saç kesimi yapıyorKayserili kuaför atık pet şişe karşılığı ücretsiz saç kesimi yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

bru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

bru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Trump'tan Demokratlara 'temyiz soruşturması' tepkisi

Trump'tan Demokratlara 'temyiz soruşturması' tepkisi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınır hattında YPG'li teröristlerin hareketliği böyle görüntülendi

Sınırda dikkat çeken görüntü!

Teröristlerin ifadesi ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

İfadeler ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de otomobil kontrolden çıktı! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'de feci kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.