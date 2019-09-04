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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 4’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 18:38 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 4’e yükseldi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 4’e yükseldi. Eyleme yeni katılan ve oğlunun 4 ay önce dağa kaçırıldığını iddia eden baba Celil Bektaş, ölüm orucuna başlayacağını açıkladı.

Dün sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Şahap ve Fevziye Çetinkaya, 17 yaşındaki çocukları Süleyman Çetinkaya’dan geçtiğimiz cuma gününden beri haber alamadı. Emniyete başvuran aile, çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Şahap ve Fevziye Çetinkaya çiftinin oturma eylemini gören ve çocuğu 4 yıl önce 10 yaşındayken kaçırılan Remziye Akkoyun da parti binası önüne gelerek aileye destek verip eyleme katıldı. 4 yıl önce çocuğunun dağa kaçırıldığını savunan Remziye Akkoyun, çocuğu getirilene kadar eylemine devam edeceğini söyledi.

Ailelerin taleplerini görerek cesaretlenen Ayşegül Biçer de 10 ay önce dağa kaçırıldığı iddia edilen oğlu Mustafa Biçer için oturma eylemine katıldı. Ayşegül Biçer’in ardından oğlu 4 ay önce kaybolan ve en son HDP Diyarbakır İl Başkanlığında görülen 16 yaşındaki Yusuf Bektaş’ın babası Celil Bektaş da HDP İl Binasına gelerek oturma eylemi başlattı. Bektaş’ın da oturma eylemi başlatmasıyla birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan aile sayısı 4’e yükseldi.

“Ya oğlum gelecek ya ölümüm çıkacak”
Oturma eylemi başlatan 53 yaşındaki Celil Bektaş, oğlunun 4 ay önce kaybolduğunu ve en son HDP Diyarbakır İl Binasında görüldüğünü söyledi. Acılı baba Bektaş, “Benim oğlum gelmeyene kadar ölüm de kalksa buradan ayrılmayacağım. Ben eylem yapmıyorum, ölüm orucuna giriyorum. Siyasi parti nasıl kepengini indirir, bu parti madem kepenk indirdiyse bundan sonra kimse bu partiye gelmesin artık. Allah belasını kim götürmüşse, kim sebep olmuşsa, ya oğlum gelecek ya ölüm çıkacak” dedi.
Celil Bektaş, oğlunun ortadan kaybolmasının ardından eşi Hediye Bektaş’ın hastalandığını ve bugüne kadar hastanede tedavi gördüğünü sözlerine ekledi.

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