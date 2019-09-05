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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 7’ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

Çocukları dağa kaçırılan 3 acılı aile daha HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı.

Çocukları dağa kaçırılan 3 acılı aile daha HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı. Üçüncü günde HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 7’ye yükseldi.
Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 7’ye yükseldi. HDP önündeki oturma eyleminin üçüncü gününde eyleme katılan aile sayısı artmaya başladı. 2 Ekim 2015 tarihinde askerde kaçırılan Müslüm Altıntaş’ın anne ve babası Songül ve Şevket Altıntaş, terör örgütü PKK mensuplarınca alıkonulan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya ve 2015’te Lice yolunda kaçırılan polis memuru Sedat Yapalak’ın teyzesi Rahime Uymaz da oturma eylemine katıldı.

"Oğlumu verene kadar biz buradan kalkmayacağız"
2015 yılında Erzurum’da asker olan ve Tunceli’de PKK terör örgütü tarafından kaçırılan Müslüm Altıntaş’ın annesi Songül Altıntaş, çocuğunun gelene kadar HDP il binası önünden kalkmayacağını söyledi. Altıntaş, "Oğlum Müslüm Altıntaş askerdeyken 2015’te Tunceli’de kaçırıldı. Oğlumu verene kadar biz buradan kalkmayacağız, biz Ankara’ya gidip gelmekten artık halden düştük. Çocuğumuzu vermiyorlar, biz istiyoruz yeter artık” dedi.

"Biz buradan kalkmayacağız beni de öldürsünler"
Eşiyle beraber ailesini ziyarete gelen ve yol kesen terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya, oğlu gelene kadar kalkmayacağını ve kaldırmak için kendisini öldürmeleri gerektiğini söyledi. Kaya, "Benim oğlum 3 günlüğüne İstanbul’dan gelmişti, kardeşi de orada öğretmendi. Eşiyle beraber Derik’e gelirken HDP’liler de silahlarla yolu kesmişti, çözüm süreciydi çatışma falan yoktu kardeşinin yanından alındı. Oğlum Vedat Kaya gündüz ortasında kaçırıldı, 4 sene oldu haber alamıyorum. Biz burada kalkmayacağız beni de öldürsünler" diye konuştu.
Polis memuru Sedat Yapalak’ın teyzesi Rahime Uymaz da oturma eylemine katıldığını ve birbirlerine arka çıkarak seslerini duyuracaklarını söyledi. Uymaz, "2015 yılında Diyarbakır Lice yolunda PKK terör örgütü tarafından özel aracından alındı, o gün bugündür ara ara haber alsak da sağlıklı haber alamıyoruz. Annesi rahatsız olduğu için ben geldim ablamın oğlu, sesimizi duyurmaya çalışacağız, birbirimize arka çıkacağız. Yeter artık 5’inci seneye girdik” şeklinde konuştu.
Öte yandan, oturma eylemi sırasında bazı HDP’liler ile aileler arasında tartışma yaşandı. Tartışma HDP’lilerin il binasına girmesiyle son buldu.
Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemleri devam ediyor.

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