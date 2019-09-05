HDP önünde eylem yapan aile sayısı 7’ye yükseldi

Çocukları dağa kaçırılan 3 acılı aile daha HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı. Üçüncü günde HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 7’ye yükseldi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 7’ye yükseldi. HDP önündeki oturma eyleminin üçüncü gününde eyleme katılan aile sayısı artmaya başladı. 2 Ekim 2015 tarihinde askerde kaçırılan Müslüm Altıntaş’ın anne ve babası Songül ve Şevket Altıntaş, terör örgütü PKK mensuplarınca alıkonulan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya ve 2015’te Lice yolunda kaçırılan polis memuru Sedat Yapalak’ın teyzesi Rahime Uymaz da oturma eylemine katıldı.

"Oğlumu verene kadar biz buradan kalkmayacağız"

2015 yılında Erzurum’da asker olan ve Tunceli’de PKK terör örgütü tarafından kaçırılan Müslüm Altıntaş’ın annesi Songül Altıntaş, çocuğunun gelene kadar HDP il binası önünden kalkmayacağını söyledi. Altıntaş, "Oğlum Müslüm Altıntaş askerdeyken 2015’te Tunceli’de kaçırıldı. Oğlumu verene kadar biz buradan kalkmayacağız, biz Ankara’ya gidip gelmekten artık halden düştük. Çocuğumuzu vermiyorlar, biz istiyoruz yeter artık” dedi.