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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 8’inci günde 19’a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 8’incı günde 19’a ulaştı.

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 8’inci günde 19’a yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 8’incı günde 19’a ulaştı. Çocuğu 6 aydır kaybolan Salih Aylu, eyleme katılarak ailelerle bir araya geldi.
Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 8’incı gününde 19’ye yükseldi. 22 Mart 2019’da 20 yaşındaki oğlu Mehmet Aylu’nun Irak Metina bölgesine kaçırıldığını söyleyen baba Salih Aylu, oğlundan nevruzdan sonra haber alamadığını dile getirdi. Aylu, ”Oğlum 22 Mart 2019’dan beri kayıp, en son oğlum ile beraber Nevruza giden bir kişi oğlumun dağda olduğunu söyledi. Kod ismine kadar söyledi, ben oğlumu istiyorum. Oğlumun dağda kalmasını istemiyorum, oğlum ile en son görüşen şahıs tehdit ederek nevruza götürüyor, 22 Marttan sonra bir daha oğluma ulaşamadım. Bu kişiyi daha önce görmemiştim, Diyarbakır’a gelince buluştum ve ’beni neden polise şikayet ettin ben Türkiye Cumhuriyetinden korkmuyorum’ dedi, bende onu konuşturmak için çözüm önerisi sundum oda bana polislere şikayet ettiğim için çözüm olarak sadece oğlumun kodu olan Tekoşi adını ve Irak Metina bölgesinde olduğunu söyledi. Bende nereden bildiğini sordum, araştırdığını söyledi. HDP kongrelerine katılmış, fotoğraflarını da bir arkadaşından aldım. HDP’ye başvurdum onlarda biz siyasi partiyiz bu konularla ilgilenmiyoruz yanıtını verdi. Fakat oğlum orada biliyorum ve istiyorum. Sonuç ne olursa olsun oğlum orada terörist olmasını istemiyorum. Oturma eylemine bugün geldim” dedi.
Anneler tarafından başlatılan eylem her geçen gün genişleyerek devam ederken, Türkiye’nin dört bir yanından da ailelere destekler sürüyor.

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 8’inci günde 19’a yükseldi

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 8’inci günde 19’a yükseldi

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 8’inci günde 19’a yükseldi

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 8’inci günde 19’a yükseldi

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