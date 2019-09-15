HDP önünde eylem yapan ailelere 15 Temmuz Milli İrade Ocakları’ndan destek

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere 15 Temmuz Milli İrade Ocakları’ndan da destek geldi.

Kayıp çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek bulunmaları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere Malatya’dan gelen 15 Temmuz Milli İrade Ocakları üyeleri destek ziyaretinde bulundu. Ailelerle görüştükten sonra açıklamada bulunan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, ailelere destek vermek için Malatya’dan geldiklerini söyledi. Uludağ, ’’Biz Malatya’dan buraya anne ve babalarımıza destek vermek için geldik. Annemizin haykırışları hala kulaklarımızda sızlıyor. Birileri bu ailelerin burada vermiş oldukları mücadeleden rahatsız olacak ki Perşembe günü adeta sivilleri hedef aldılar. Bu vesileyle PKK terör örgütünün şehit etmiş olduğu şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sivillere verilen bu zararla korku salmak istiyorlar. Bu ailelerin vermiş olduğu mücadele terör örgütünün toplumdaki yapılanmasının sonu olacaktır’’ dedi.

