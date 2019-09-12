HABER

HDP önünde eylem yapan ailelere aşiret liderlerinden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelere aşiret liderlerinden destek geldi.Diyarbakır’da kayıp çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere Kadim Aşiretler Federasyonundan destek geldi.

HDP önünde eylem yapan ailelere aşiret liderlerinden destek

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelere aşiret liderlerinden destek geldi.
Diyarbakır’da kayıp çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere Kadim Aşiretler Federasyonundan destek geldi. Van, Bitlis, Elazığ, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Malatya, Muş, Mardin ve Diyarbakır’ın önde gelen aşiret liderleri, ailelerle bir araya gelerek destekte bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan aşiretler olarak annelerin yanında olduklarını söyledi. Aslan, "2016 yılında kurulduk, sadece Doğu ve Güneydoğu’yu temsil etmiyoruz, Türkiye’deki bütün aşiretleri temsilen kurulduk. Bugün burada bulunmamızın sebebi, buradaki annelerin acısını paylaşmaktır. Allah hiçbir anneye evlat acısı vermesin, bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler Türkiye’deki bütün anneleri temsil ediyor ve ümit ediyorum ki herkes insafa gelir ve bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur. Gezi Parkı, Kaz Dağları, İzmir’deki orman yangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenler ya da halkın gözünde insan hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirten şahıslara soruyorum. Yüreği ve hayali yanan bu genç neslin ve ailelerin gözünde yanan bir ağaç kadar sizin yanınızda değeri yok mudur ve sizler neredesiniz. Bütün annelerin acısını paylaşıyoruz, anneler kutsaldır. Annelerin çocukları için yapamayacakları hiçbir şey yoktur, anneleri dinlemeyen hiçbir toplum da muvaffak olamamıştır. Buradaki bütün anneleri kutluyorum, doğu ve güneydoğu aşiretleri olarak bu annelerin yanındayız” dedi.

HDP önünde eylem yapan ailelere aşiret liderlerinden destek

HDP önünde eylem yapan ailelere aşiret liderlerinden destek

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
Eminönü Alt Geçidindeki su baskınında zarar gören ayakkabılar satışa çıkarıldı Eminönü Alt Geçidindeki su baskınında zarar gören ayakkabılar satışa çıkarıldı 
Ekrem İmamoğlu "14. Contemporary Istanbul"u ziyaret ettiEkrem İmamoğlu "14. Contemporary Istanbul"u ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İBB'de İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı

İBB'de bir kritik atama daha

Yerel yönetim mevzuatına ilişkin komisyonda Cengiz Ergün de yer alacak! Cengiz Ergün kimdir?

Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak

194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

194 ülkede aranıyordu! Özel kelepçeyle Türkiye'ye getirildi

AYM'den evli erkekle ilişkisi nedeniyle memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.