HABER

HDP önünde eylem yapan ailelere Varank ailesinden ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:33 | Son Güncelleme

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Prof.

HDP önünde eylem yapan ailelere Varank ailesinden ziyaret

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank ve ablası Ayşegül Arslantürk, Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere 15 Temmuz Derneği üyelerinden şehit Prof. Dr. İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank ile ablası Ayşe Arslantürk de destek verdi. Ailelerle görüşen Saadet Varank, "Şehit eşi olarak en azından eşimin bir mezarı var, ziyaret edebiliyoruz. Gidebileceğimiz bir yer var ama annelerle görüşüyorum, çocuklarından hiç haber alamamışlar. Bakıyorum kanser hastası, tam iyileştim derken bu üzüntüyle daha çok kahroluyorlar. Herhalde böyle hasta anneleri seçiyorlar ki arkasında bunları soruşturacak kimse kalmayacak çocukları seçiyorlar" diye konuştu.

HDP önünde eylem yapan ailelere Varank ailesinden ziyaret

Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
D - 100 Karayolu'nda yolcu indirirken kapıya motosiklet çarptı: 2 yaralıD - 100 Karayolu'nda yolcu indirirken kapıya motosiklet çarptı: 2 yaralı
Rus savaş gemisi Akdeniz'e ilerliyorRus savaş gemisi Akdeniz'e ilerliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kürtaj listesi' açıklaması

Başsavcılık'tan 'kürtaj listesi' açıklaması

Ankara'dan Hatay'a götürülen yabancı uyruklu şahıs Aksaray'da firar etti

Polis alarma geçti! Drone kaldırıldı, her yerde aranıyor

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına yapılan itiraz reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.