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HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 37’ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:22 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 15’inci gününde de sürerken, ailelerin sayısı 37’ye yükseldi.Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 15’inci gününde 37’ye yükseldi.4 yıl önce çalıştığı tekstil fabrikasından terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddia edilen Ece Taş’ın babası Cabir Taş, kızının Kobani’ye kaçırıldığını iddia ederek eyleme katıldı.

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 15’inci gününde de sürerken, ailelerin sayısı 37’ye yükseldi.
Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 15’inci gününde 37’ye yükseldi.
4 yıl önce çalıştığı tekstil fabrikasından terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddia edilen Ece Taş’ın babası Cabir Taş, kızının Kobani’ye kaçırıldığını iddia ederek eyleme katıldı. Baba Taş, "Ben 20 yıldır İstanbul’da ikamet etmekteyim. Kızım Ece Taş 2015 Temmuz 20’sinde kaçırıldı. Kızım ablalarıyla birlikte bir tekstil firmasında çalışıyordu, öğle yemeği esnasında dışarı çıkıyor arkadaşları tarafından götürülüyor. Kobani’ye gittiğinden şüpheleniyorum. 3 gün İstanbul içerisinde aramalarımdan sonra emniyete haber verdim. Ardından şüpheleniyordum diye 3 defa Kobani’ye gittim, hiçbir netice alamadım. Gittiği saatten sonra hiç netice alamadım, gittiğim her kapıyı kapattılar. Annesi 2010 yılında vefat etmişti, bütün acısı bana kaldı. Kobani’nin kendi asayişleriyle görüştüm, cevap vermediler. Sen git biz döneriz dediler, dönüş olmadı. Kızım tamamen kandırılmış. Kızım her neredeysen arkadan duran bir baban var, kapım sana ardına kadar açıktır, her neredeysen telefondan da olsa iletişime geç" dedi.

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