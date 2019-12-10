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HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 04:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için oturma eylemine katılan anne Hatice Ceylan, polisin çalışmasıyla evladına kavuşmanın sevincini yaşadı - Anne Ceylan: - "Polislerimiz, askerimiz, devletimiz sayesinde oldu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan bir anne daha polisin çalışmasıyla evladına kavuştu.

Anne Hacire Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sonuç vermiş, anne Akar evladına 24 Ağustos'ta kavuşmuştu.

Hacire Akar'ın evladına kavuşması yüreği evlat acısıyla yanan annelere de örnek oldu.

Akar'ın mücadelesinden etkilenen Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı gün geçtikçe çoğaldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için gelen anne Hatice Ceylan da 8 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

Annesinin oturma eylemine katıldığını duyan Cafer, ailesine kavuşmak için terör örgütünden kaçmaya karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla polis ekipleri, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Cafer ile iletişim kurularak terör örgütünün elinden başarılı bir şekilde kurtarıldı. Cafer, terör örgütünde kaçmak isteyen arkadaşıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne ulaştırıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da aileyi Diyarbakır'daki evinde ziyaret ederek müjdeli haberi aileye ulaştırdı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

İl Emniyet Müdürü Yaman'ın aileye müjdeli haberi verdiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da İçişleri Bakanı Soylu ile Ceylan ailesini aradı.

Anne Hatice Ceylan ve baba Abdülkadir Ceylan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anne Ceylan, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini aramasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah Cumhurbaşkanımıza yardım etsin, ona güç kuvvet versin" ifadesini kullandı.

Oturma eylemi yapan diğer annelerin de çocuklarına kavuşması temennisinde bulunan Ceylan, "Rabbim, anne babalarından kopmuş çocukları kavuştursun. İnşallah bütün çocuklarımız gelir o binanın önünden kurtulurlar." diye konuştu.

- "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin"

HDP İl Binası önündeki eylemi için, "Rabbim düşman kapısına götürmesin. Bizi düşman kapısına götürdü ama inşallah oradan kurtulduk." ifadelerini kullanan Ceylan, şunları kaydetti:

"Ben Kürt'üm, eşim Kürt evimizde rahat oturuyoruz. Kimse şu ana kadar bize karışmadı. 4 yıl oldu benim oğlum gitmiş. Allah hepsine gelmeyi nasip etsin. O kadar asker, polis öldü ne için? Kürt, Türk meselesi yok burada. Sadece kendi makam derdi için gençleri öldürtüyorlar. Ölümden başka hiçbir şey getirmedi bize. Ona 'Oğlum orada başka anne babaları yakma, elinden geldiğince kimsenin ciğerini yakma' dedim. 'Tamam anne inşallah geleceğim' dedi. Polislerimiz, askerimiz, devletimiz sayesinde oldu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

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