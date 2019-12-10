HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu

Oturma eylemi yapan diğer annelerin de çocuklarına kavuşması temennisinde bulunan Ceylan, "Rabbim, anne babalarından kopmuş çocukları kavuştursun. İnşallah bütün çocuklarımız gelir o binanın önünden kurtulurlar." diye konuştu.

- "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin"

HDP İl Binası önündeki eylemi için, "Rabbim düşman kapısına götürmesin. Bizi düşman kapısına götürdü ama inşallah oradan kurtulduk." ifadelerini kullanan Ceylan, şunları kaydetti:

"Ben Kürt'üm, eşim Kürt evimizde rahat oturuyoruz. Kimse şu ana kadar bize karışmadı. 4 yıl oldu benim oğlum gitmiş. Allah hepsine gelmeyi nasip etsin. O kadar asker, polis öldü ne için? Kürt, Türk meselesi yok burada. Sadece kendi makam derdi için gençleri öldürtüyorlar. Ölümden başka hiçbir şey getirmedi bize. Ona 'Oğlum orada başka anne babaları yakma, elinden geldiğince kimsenin ciğerini yakma' dedim. 'Tamam anne inşallah geleceğim' dedi. Polislerimiz, askerimiz, devletimiz sayesinde oldu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

