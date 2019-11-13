HABER

HDP önünde gerginlik! Ortalık karıştı, binanın camları kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 16:45 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren ailelerden Fatma Bingöl, dağda yakını olan teröristin ölüm haberini alınca ortalık karıştı. HDP önünde başlayan gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesiyle son buldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 56 ailenin umutlu bekleyişi 72’nci gününe girdi. İstanbul’da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014’te Arnavutköy’de ’Bana iş buldular, işe gidiyorum’ diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 72 gündür oturma eylemine devam ederken dağdaki yakını olan teröristin ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Aileler ağıtlara dayanamayınca HDP il binasına saldırdı. HDP il binasının camlarının kırıldığı görüldü. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle öfkelenen aileler sakinleştirildi. Fenalaşan anneler 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"EVLATLARIMIZIN ÖLÜM HABERİNİ DUYMAK İSTEMİYORUZ"

Acılı anne Fatma Bingöl, "Az önce telefon geldi, akrabamızın çocuğu öldürülmüş. 3 aydır öldürmüşler fakat yeni haber vermişler. Biz bu haberleri evlatlarımızdan duymak istemiyoruz, artık birileri bir el atsın yeter desin bunlara. Annesini aradım feryatları dağı taşı deliyor ve konuşamıyordu. Neden kimse bizi duymuyor, devlet bunların nefesini kesin, elleri kolları her yere uzanmasın. Bizim evlatlarımız ölmesin bunlar yüzünden, yazık günah değil mi? 10-14 yaşında çocukları götürüyor orada öldürüyorlar bunların günahı nedir” dedi.

PARTNERŞoke eden değişim!Şoke eden değişim!
Adil davrandı dayak yedi! Yumruk atıp boğazını sıktıAdil davrandı dayak yedi! Yumruk atıp boğazını sıktı
Dünya bu haberi bekliyordu! Karar çıktıDünya bu haberi bekliyordu! Karar çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP HDP Diyarbakır İl Başkanlığı gerginlik

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
noldu hani yalandı kiimseyi dağa kaldırmamıştı hdp siz anca hevalleri kandırırsınız onlarıda tsk size geri yolla artık tek parçamı olur 100 mü orası hevali neyle indirdiklerine bağlı.allah askeriöize yardım etsin hainlik edenide cehennemlik etsin inşallah
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

Dikkat! Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Dikkat! Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi

Teröristten Diyarbakır annelerine mektup!

Ölü bulunan İngiliz ajanının evinden bunlar çıktı!

Ölü bulunan İngiliz ajanının evinden bunlar çıktı!

Antalya'da pompalı tüfekli dehşet! 5 yaralı

Pompalı tüfekli dehşet! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.