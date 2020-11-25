HDP önünde ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ gerginliği

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 450’nci gününde de devam ederken, HDP’lilerin ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ ile ilgili açıklama yapmak istediğini duyan nöbetteki aileler sinir krizi geçirdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 450’nci gününde de devam ediyor. HDP’lilerin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile ilgili basın açıklaması yapmak istediklerini ve kadınları savunacaklarını duyan nöbetteki anneler sinir krizi geçirdi. Yıllardır dağlarda ölüme terkedilen ve kapılarında gözü yaşlı bekleyen annelerin haklarını savunmalarını istemeyen aileler, dağdaki kız çocuklarını geri göndermeleri gerektiğini söyleyerek sinir krizi geçirdi. Bazı HDP’lilerin binadan çıkarken ailelerin feryadına gülmesi sonrası aileler ve HDP’liler arasında gerginlik çıktı.