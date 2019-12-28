HDP önünde nöbet tutan anne Hüsniye Kaya kızına kavuştu

Kandırılarak gittiğini belirten Kaya, “Kandırdılar beni ve ben de dağa gittim. Direk Suriye tarafına geçtim. Suriye’de kalıyordum. Ben küçüğüm diye, onların genç çalışmalarına katılıyordum. Beni onların sözde gençlik taburuna yazdılar. Aradan yıllar geçtikten sonra kaçıp geldim. Çok mutluyum aileme kavuştum. İyi ki geldim, iyi ki oradan çıkıp geldim, aileme kavuştum.” dedi.

"GELDİĞİM GÜN, İLK DOĞDUĞUM GÜNDÜR"

Geri döndüğü için yeni doğduğunu altını çizen Kaya, “Daha çocuk yaşta bilmedikleri bir savaşa gidenler... Onların ailelerine kavuşmasını istiyorum. Diyorlar ki HDP il binasının ortasında çocukları gelsin diye eylem yapıyorlar. Ben isterim ki orada eylemde olan annelerin, babaların çocukları geri dönsün ve aileler de mutlu olsun. Ben geldim gerçekten mutlu oldum. Daha yeni doğdum. Geldiğim gün ilk doğduğum gündür. Dünyaya yeni geldim. Mutluyum da aileme kavuştuğum için. Oradakiler bize diyorlardı, ‘teslim olursanız sizi tutuklarlar, size işkence yaparlar’ tabi bu söylemlerle bir korku insanı sarıyor ve insan korkuyor. Ama ben geldim gerçekten öyle bir şey yoktu. İnsanın gözünü korkutmak için ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

"KURBAN KESECEĞİM"

Kızını yeni dünyaya getirmiş gibi olduğunu belirten anne Hüsniye Kaya ise, “Çok şükür kızım geldi, şimdi evdedir ve mutlu oldum. Canım artık acımıyor. Bir yerim ağrımıyor artık ve iyileştim. Her gün ağlıyordum, her gün düşünüyordum. Kendi kendime soruyordum. Kızıma nasıl kavuşacağım. Kendime söylüyordum, kızım ölüdür. Ölü olmasaydı bir gün bize telefon açardı, bizle konuşurdu. Kızım 5 yıl oldu evde yoktu. 8 bayram oldu ama kızım evde değildi. Her gün ağlıyorduk. Geldi çok şükür. O eve döndü sanki yeni dünyaya getirmiş gibi oldum. Allah razı olsun devletimizden, askerimizden, polisimizden. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun ve başımızdan eksik etmesin. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dan Allah razı olsun. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Erdoğan bizim babamızdır. Yani babamdır, benim babamdır. Kurban keseceğim” şeklinde konuştu.

Baba Hüseyin Kaya da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ederek, kızı geri geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

(İHA)

