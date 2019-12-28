HDP önünde nöbet tutan anne Hüsniye Kaya kızına kavuştu

Diyarbakır’da, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hüsniye Kaya ile eşi Hüseyin Kaya, 15 yaşında dağa kaçırılan evlatlarıyla 5 yıllık hasretin ardından sıcak yuvalarında bir araya geldi.
Hüsniye Kaya’nın HDP il binası önündeki eylemi devam ettiği sırada, 21 Aralık’ta terör örgütü PKK’dan kaçıp Irak’ın Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçlerine olan ve önceki gün Diyarbakır’a getirilen Kızı Mekiye Kaya (19), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Evine döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Mekiye Kaya, terör örgütünden nasıl kaçtığını ve duygularını anlattı.
Kandırılarak gittiğini belirten Kaya, “Kandırdılar beni ve ben de dağa gittim. Direk Suriye tarafına geçtim. Suriye’de kalıyordum. Ben küçüğüm diye, onların genç çalışmalarına katılıyordum. Beni onların sözde gençlik taburuna yazdılar. Aradan yıllar geçtikten sonra kaçıp geldim. Çok mutluyum aileme kavuştum. İyi ki geldim, iyi ki oradan çıkıp geldim, aileme kavuştum.” dedi.
Geri döndüğü için yeni doğduğunu altını çizen Kaya, “Daha çocuk yaşta bilmedikleri bir savaşa gidenler... Onların ailelerine kavuşmasını istiyorum. Diyorlar ki HDP il binasının ortasında çocukları gelsin diye eylem yapıyorlar. Ben isterim ki orada eylemde olan annelerin, babaların çocukları geri dönsün ve aileler de mutlu olsun. Ben geldim gerçekten mutlu oldum. Daha yeni doğdum. Geldiğim gün ilk doğduğum gündür. Dünyaya yeni geldim. Mutluyum da aileme kavuştuğum için. Oradakiler bize diyorlardı, ‘teslim olursanız sizi tutuklarlar, size işkence yaparlar’ tabi bu söylemlerle bir korku insanı sarıyor ve insan korkuyor. Ama ben geldim gerçekten öyle bir şey yoktu. İnsanın gözünü korkutmak için ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.
Kızını yeni dünyaya getirmiş gibi olduğunu belirten anne Hüsniye Kaya ise, “Çok şükür kızım geldi, şimdi evdedir ve mutlu oldum. Canım artık acımıyor. Bir yerim ağrımıyor artık ve iyileştim. Her gün ağlıyordum, her gün düşünüyordum. Kendi kendime soruyordum. Kızıma nasıl kavuşacağım. Kendime söylüyordum, kızım ölüdür. Ölü olmasaydı bir gün bize telefon açardı, bizle konuşurdu. Kızım 5 yıl oldu evde yoktu. 8 bayram oldu ama kızım evde değildi. Her gün ağlıyorduk. Geldi çok şükür. O eve döndü sanki yeni dünyaya getirmiş gibi oldum. Allah razı olsun devletimizden, askerimizden, polisimizden. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun ve başımızdan eksik etmesin. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dan Allah razı olsun. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Erdoğan bizim babamızdır. Yani babamdır, benim babamdır. Kurban keseceğim” şeklinde konuştu.
Baba Hüseyin Kaya da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ederek, kızı geri geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum