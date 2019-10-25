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HDP önünde oturan baba: Bir fırsatını buldun mu kaç gel (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

AİLELERDEN 'GÜVENLİK KAMERASI' TEPKİSİ Diyarbakır'da, HDP il binası önünde 53 gündür oturma eylemi yapan aileler, dün gece girişe yeni güvenlik kameralarının takıldığını iddia ederek, tepki gösterdi.

AİLELERDEN 'GÜVENLİK KAMERASI' TEPKİSİ
Diyarbakır'da, HDP il binası önünde 53 gündür oturma eylemi yapan aileler, dün gece girişe yeni güvenlik kameralarının takıldığını iddia ederek, tepki gösterdi. Çocuklarının binaya giriş görüntülerinin olduğu eski güvenlik kameralarının yerine yenilerinin takıldığını öne süren aileler, tepkilerini dile getirdi. 15 yaşındayken, kaçırıldığını belirttiği oğlu Ömer için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, "53 gündür buradayız. İlk geldiğimiz günden beri HDP İl Başkanlığı'na söyledik. Bizim çocuklarımızın kaydı var burada, kamera kayıtları vardı. O kamera kayıtlarının hepsini yok ettiler. Onların hepsi bizim çocukların deliliydi. Yok ettiler. Bu sabah geldik. Buraya 4 kamera takmışlar. Biz çocuklarımızın eski kaydını istiyoruz. Bu yeniyi siz getirip, kurmuşsunuz buraya. Çocuklarımızın buraya girişini, hepsini yok ettiler" dedi.
Öte yandan bugün Kanada Büyükelçiliği'nden geldiği belirtilen ve ismi açıklanmayan kadın, HDP il binasında bir süre parti yöneticileriyle görüştü.

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PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Darp mağduru engelli genç kıza destekDarp mağduru engelli genç kıza destek
Kayıp Kaan, parkta ölü bulunduKayıp Kaan, parkta ölü bulundu
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