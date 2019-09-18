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HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı çığ gibi artmaya devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 15:48 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı her geçen gün çığ gibi artmaya devam ediyor.

HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı çığ gibi artmaya devam ediyor

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı her geçen gün çığ gibi artmaya devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırıldığını savunan ve HDP önünde 16 gündür eylem yapan aile sayısı 41’e yükseldi.
Diyarbakır’da HDP önünde başlatılan oturma eylemi, 16. gününde 41 aileye yükseldi. Bingöl’de vatani görevini yapan ve dağıtım izni için memleketi Siirt’e giderken Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan er Süleyman Sungur’un annesi Şirin Sungur, HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı. Gözyaşları içerisinde oğlu Süleyman’ı çok özlediğini ve bir an önce serbest bırakılmasını isteyen anne Şirin Sungur, "Oğlum 4 yıl önce Bingöl’de vatani görevini yapıyordu. Dağıtım izni için Siirt’e gelirken, Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. Oğlumu 2 kez sosyal medyada gördüm, daha sonra görmedim ve 4 yıldır sesini duymadım. Ben oğlumu istiyorum” dedi.
Anne Sungur, daha sonra HDP önünde evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemi başlattı.

HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı çığ gibi artmaya devam ediyor

HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı çığ gibi artmaya devam ediyor

HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı çığ gibi artmaya devam ediyor

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