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HDP önündeki aileden, 9 yaşındaki çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasına sert tepki

19.11.2020 13:06 | Son Güncelleme:
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Terör örgütü PKK mensupları tarafından 9 yaşındayken dağa kaçırılan Hamza’nın ailesi, çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasını yalanladı.

Terör örgütü PKK mensupları tarafından 9 yaşındayken dağa kaçırılan Hamza’nın ailesi, çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasını yalanladı. Hamza’nın ablası Aysun Adıyaman, "Hamza bizzat kendisi ablamı aradı. Abla demiş bir daha sesi gelmemiş bağlantı kesilmiş. Bir kez de babamı aramış. Kardeşim yaşıyor, bu haberi yalanlamaları niye" dedi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 444’üncü gününde de devam ediyor. İki gün önce Hakkari’den gelerek, 2016’da henüz 9 yaşındayken teröristler tarafından dağa kaçırılan Hamza Adıyaman’ın ailesi HDP önündeki evlat nöbeti eylemine katıldı. Adıyaman ailesinin eyleme katılmasının ardından örgüte yakın bir internet sitesi, 9 yaşında kaçırılan Hamza Adıyaman’ın Zap suyunda kaybolduğu iddiasında bulundu. Adıyaman ailesi, iddiayı yalanladı. Hamza Adıyaman’ın ablası Aysun Adıyaman, kardeşi Hamza’nın yaşadığını, teslim olan teröristlerin bizzat ifade verdiklerini söyledi. Abla Adıyaman, "Bizzat kendisi kardeşim Hamza’yı orada gördü. Niye böyle yalan haber yaptılar bilmiyorum. Kardeşim yaşıyor, kardeşim dağda, kardeşim onların içinde. Annem, babam defalarca Irak’a gittiler. Hakurk denen kampa gittiler. Annemi orada uzaklaştırmışlar. Çocuk dolusu bir araba geçmiş tam durduracakken babam, oğlum Hamza deyince arabayı hızlı bir şekilde oradan uzaklaştırmışlar. Hamza bizzat kendisi ablamı aradı. Abla demiş bir daha sesi gelmemiş bağlantı kesilmiş. Bir kez de babamı aramış. Kardeşim yaşıyor, bu haberi yalanlamaları niye. Bir yıldan üzerinden geçtikten sonra ablamı aradı, babamı aradı" diye konuştu.

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