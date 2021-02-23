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HDP önündeki aileler 540 gündür çocuklarından gelecek haberi bekliyor

23.02.2021 12:40 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 540’ıncı gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 540’ıncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 540’ıncı gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 540’ıncı gününe girdi. 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, bugün eylemlerinin 540’ıncı gününe girdiğini ve halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduklarını söyledi. Herkesin safının artık belli olmasını istediklerini belirten Aydın, "Bizim yanımıza gelen ve bize destek vermek isteyenler artık saflarını belli ettirsinler. Ya terörden yana olsunlar ya da devletimizin yanında olsunlar. Bizler burada bulunan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler olarak sonuna kadar devletimizin yanındayız. Bizler mağduruz. HDP bile annelerin gözyaşlarına dayanamayıp kapatıp gitti. Oğlumda beni görüyor ve duyuyor ise bir an önce kaçıp teslim olmasını istiyorum" dedi.

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