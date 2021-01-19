HDP önündeki aileler evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürdü

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürmeye devam etti.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 505’inci gününde de sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma başlatılan evlat nöbeti eylemi yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen devam ederken, 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer, eyleminde kararlı olduğunu vurguladı.

"Bizim yüreğimiz yanıyor, karın yağması hiçtir"

kar, kış, yağmur çamur demeden eylemlerine devam edeceklerini aktaran Biçer, "Kar, kış, yağmur ve çamur bizi bu eylemimizde geri attırmayacaktır. Biz burada bulunan aileler olarak hakkımız olan evlatlarımızı almadan kar da olsa kışta olsa alıncaya kadar beklemeye devam edeceğiz. Bizim yüreğimiz yanıyor, karın yağması hiçtir. Evlatlarımız ne halde olduğunu bilmiyoruz. Biz evlatlarımızı almadan buradan asla gitmeyeceğiz" dedi.