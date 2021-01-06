HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP önündeki aileler, evlatlarından gelecek mutlu haberi bekliyor

HDP önündeki aileler, evlatlarından gelecek mutlu haberi bekliyor

06.01.2021 17:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 492’nci gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 492’nci gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 492’nci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 492’nci gününde devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Diyarbakır’dan oğlu 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir oğluna çağrıda bulunarak, "5 yıldır oğlum kayıp, ona hasret kalmışım. HDP’den çocuğumu istiyorum, nasıl götürdülerse öylede getirsinler. Oğlum neredeysen gelip devlete teslim ol. Orası senin yerin değil gel evine, senin elinden kalemi aldılar, silah verdiler" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Boğaziçi Üniversitesi'nde istifaBoğaziçi Üniversitesi'nde istifa
Facebook dondurma işlemi nasıl yapılır? Hesap silme ve dondurma aşamalarıFacebook dondurma işlemi nasıl yapılır? Hesap silme ve dondurma aşamaları
1/

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı davasında 2 sanığa tahliye

Büyük tepki çekmişti! Mahkemeden flaş karar

Son dakika! Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal görevinden istifa etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa

Davutoğlu: Üniversitenin kapısına kelepçe takılmasını kabul edemem

Davutoğlu: Üniversitenin kapısına kelepçe takılmasını kabul edemem

Sokak kısıtlaması ihlaline para cezasını mahkeme iptal etti

Polisin yazdığı kısıtlama ihlali cezası için mahkemeden flaş karar

Esenler'de 68 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

Esenler'de 68 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.