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HDP önündeki aileler, Kobani olaylarına ilişkin gözaltıları sevinçle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 16:13 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemine devam eden aileler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında HDP’li eski milletvekillerinin gözaltına alınmasını sevinçle karşıladı.

HDP önündeki aileler, Kobani olaylarına ilişkin gözaltıları sevinçle karşıladı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemine devam eden aileler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında HDP’li eski milletvekillerinin gözaltına alınmasını sevinçle karşıladı. Evlat nöbetindeki annelerden Ayşegül Biçer, "Bunlar hakkında yapılan işlemler bizi rahatlattı, bu sevincin tarifi yok. Sanki evladımı almış kadar sevindim" dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Kobani’ bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde aralarında HDP’li eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Altan Tan, Emine Ayna ile HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve partililerin de bulunduğu 82 kişi için gözaltı kararı verdi.
Oğlu Mustafa Biçer’in terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelerden Ayşegül Biçer, Kobani olaylarından bu yana PKK’nın uzantısı HDP’nin anaların yüreğini yaktığını söyledi. Fırsatı kollayıp birçok çocuğun dağa kaçırıldığını aktaran Biçer, “Diyarbakır’ı savaş alanına çevirdiler. O kadar güçlü, kuvvetli bir devletimiz var. Allah razı olsun, Allah, onları başımızdan eksik etmesin, gerekeni yaptı. Bunu tarif edemiyorum, çok büyük bir sevinç yaşıyorum. Çünkü ben oğlumun hasretiyle gece gündüz yanıp tutuşurken, hayatım ilaca bağlandığı için ben bunları Allah’a havale ediyorum. Güçlü devletime havale ediyorum ki haklarını onlara veriyor. Mecliste diyorlar ki biz Kürtlerin savunucusuyuz. Siz, Kobani olaylarında neler yapmadınız ki, siz Diyarbakır Sur olaylarında neler yapmadınız ki" diye konuştu.

"Demirtaş bir sürü insanın ölümüne sebep oldu"
HDP’li vekil Remziye Tosun’un kendi evinde teröristleri barındırdığını iddia eden Biçer, "Silah cephanesini kendi evinde barındırdı. Niye çıkıp bunları söylemiyor? Oradan diyorlar ki ’Selahattin Demirtaş suçsuz yere hapiste yatıyor.’ Ona sahip çıkan bir CHP var, haksız yere içeride değil, bir sürü insanın ölümüne sebep oldu. Mesela Yasin Börü, et dağıtırken kafası ezilerek öldürüldü. O da bizim evladımız. Yeter artık, tarifi yok bu acının. Gecemiz gündüzümüz kalmadı. Biz hakkımız olan evlatlarımızı HDP’den almak istiyoruz, HDP kapatılmadan bu mücadele bitmeyecek. Sonuna kadar kararlıyız. Bugün bu sevincin tarifi yok. Sanki evladımı almış kadar sevindim. Çünkü bir nebzede olsa yüreğimize su serpildi. Bunlar hakkında yapılan işlemler bizi rahatlattı" şeklinde konuştu.

HDP önündeki aileler, Kobani olaylarına ilişkin gözaltıları sevinçle karşıladı

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