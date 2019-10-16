HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 44 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan 55 aileden Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoru nedeni ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklaması geldi. Asker selamı vererek harekatı destekleyen aileler, Mehmetçik için dua etti. İstanbul’da polis memuru olan ve Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anne ve babalar olarak Mehmetçiğe tam destek verdiklerini söyledi.

5 yıl önce İstanbul’da çalıştığı sırada askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürülen Ömer Gökçe’nin (24) babası Salih Gökçe ise, “Hepimiz Türk Silahlı Kuvvetlerini, Suriye’de savaşan Mehmetçikleri destekliyoruz. Onlara bol bol selam gönderiyoruz. Türk bayrağı dalgalandıkça bizim vatanımıza bir şey olmaz, onların hepsini öpüyorum” dedi.