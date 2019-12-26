HABER
  4. HDP önündeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu (3)

HDP önündeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 13:09 | Son Güncelleme

'KIZIM YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ' Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan kızları Mekiye ile kavuşturulan Kaya çifti, gözyaşlarını tutamadı.

'KIZIM YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ'
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan kızları Mekiye ile kavuşturulan Kaya çifti, gözyaşlarını tutamadı. Çift, konuşmakta güçlük çekerken uzun süre kızlarına sarıldı. Baba Hüseyin Kaya, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ederek, "Bakanımız dün akşam bize böyle bir müjde verdi. Gözümüzü aydın etti. Kızımızın Silopi’de olduğunu ve Diyarbakır’a getirileceğini söyledi ve getirdiler. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Cumhurbaşkanımız bu işle ilgili çok mücadele veriyor. Allah razı olsun. Bütün polis arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Bizim devletimiz çok güçlüdür. Diğer ailelere de sesleniyorum, onlar da gelsin, bu eyleme katılsın. Katılsın ki; onlar da çocuklarına kavuşsun. Onlar katıldıkları zaman, çocuklar anne babalarını gördükleri zaman üzülüyorlar ve gelip devlete teslim oluyorlar. Kızım yeniden doğdu. Benim yanımda yeni doğmuş gibi hissediyorum" dedi.
Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)-

FOTOĞRAFLI

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı' Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'
6 ilde 12 suçtan aranan azılı hırsızı JASAT yakaladı6 ilde 12 suçtan aranan azılı hırsızı JASAT yakaladı
Erdoğan: Meclis açılınca Libya tezkeresini sunacağızErdoğan: Meclis açılınca Libya tezkeresini sunacağız
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'den çok sert açıklama: 'Trol' ve 'troliçe'ler kendileri çalıp, kendileri oynamakta

MHP'den çok sert açıklama!

Son dakika: Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi

Karaköy'de başörtülü kızlara saldırmıştı! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'u nasıl yapacaklarını açıkladı

Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen soruya yanıt!

Hatay'da damda erkek cesedi bulundu

Hatay'da damda erkek cesedi bulundu

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Son dakika! Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınlar kontrol altına alındı

Karadeniz'deki yangınlara ilişkin flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.