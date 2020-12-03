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HDP önündeki ailelerden, çocukları terörün elinde olan ailelere ’Bize katılın’ çağrısı

03.12.2020 12:43 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 458 gündür devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin bekleyişi 458’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 458 gündür devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin bekleyişi 458’inci gününde de devam ediyor. 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını bir oğlunun da terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini söyledi. 458 gündür HDP il binası önündeki çadırda evlat nöbetinde olduğunu ve oğlu gelinceye kadar eyleminde kararlı olduğunu ifade eden anne Çiftçi, çocuklarını terörün elinden olan diğer ailelere de çağrıda bulunarak, "Ben bütün annelere sesleniyorum, gelsinler burada otursunlar ve hepsi kendi evladına Allah’ın izniyle inşallah kavuşurlar. Burada eylemimizde sonuna kadar devam edecektir" dedi.

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