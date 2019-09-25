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HDP önündeki ailelere Diyarbakırlı kadınlardan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da bir araya gelen kadınlar, HDP il binası önünde 23 gündür oturma eylemini sürdüren ailelere desteklerini bildirdi.  Diyarbakır'daki Sümer Parkı'nda bir araya gelen kadınlar yaptıkları eylemle, HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturan ailelere desteklerini iletti.

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir araya gelen kadınlar, HDP il binası önünde 23 gündür oturma eylemini sürdüren ailelere desteklerini bildirdi.

Diyarbakır'daki Sümer Parkı'nda bir araya gelen kadınlar yaptıkları eylemle, HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturan ailelere desteklerini iletti. Aralarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinin de bulunduğu kalabalık, HDP önündeki ailelere her zaman destek olacaklarını belirterek, terörü lanetledi.

Kadınlar adına açıklamayı yapan Kerime Kurt, oturma eylemindeki ailelere uluslararası kamuoyunun desteklemesi gerektiğini söyledi. Kurt, "Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaktır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" dedi.

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