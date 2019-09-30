HABER

HDP önündeki ailelere en anlamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

Türkiye’nin farklı illerinde bulunan üniversitelerde eğitimlerine devam eden öğrenciler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 49 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemini 28’inci günde devam ederken, Türkiye’nin farklı illerinde bulunan üniversitelerde okuyan öğrenciler bir araya gelerek ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Türkiye’nin farklı illerinde bulunan üniversitelerde eğitimlerine devam eden öğrenciler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 49 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemini 28’inci günde devam ederken, Türkiye’nin farklı illerinde bulunan üniversitelerde okuyan öğrenciler bir araya gelerek ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerle bir araya gelen öğrenciler hem ailelerin derdini dinledi hem de ailelerden nasihat aldı. Oturma eylemindeki aileler tarafından uyarılan öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.
İstanbul Üniversitesi’nden arkadaşlarının selamlarını getirdiklerini ve sonuna kadar ailelere destek olacaklarını dile getiren üniversite öğrencisi Aleyna Kanar, ailelerle konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Kanar, "İstanbul Üniversitesinden ailelerimize destek amaçlı geliyoruz. Biz buraya temsili olarak geldik, burada görünmeyen binlerce destekçi öğrenci arkadaşlarımız var. Biz ailelerimiz evlatlarını bulana kadar her daim onların yanında ve destekçileriyiz. Buraya onları görmek ve konuşmak için geldik. Bir insanın en büyük destekçisi, yardımcısı ve arkadaşı ailesidir, hiçbir zaman böyle tuzaklara düşmemeliyiz, ailemiz her zaman yanımızda bizde onların yanındayız" dedi.

Ailelerin sesini duyurmak ve öğrencileri bilinçlendirmek için imza kampanyası başlattılar
Marmara Üniversitesi hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi Uğur Bıçakdoğru, aileleri yakından takip ettiklerini ve ailelere destek olmak için imza projeleri başlattıklarını aktararak, öğrencileri teröre karşı bilinçlendirdiklerini vurguladı. Bıçakdoğru, "Burada olmamızın temel sebebi, uzun süredir buradaki annelerimizin başkaldırmasıdır. Biz süreci yakından üniversitemizde takip ediyorduk. Bizlerde onların sesini daha fazla insanlara duyurmak için 2 hafta önce çalışmaları yürüttük, imza masaları açtık. Sınıf ve yemekhanelerde duyurular yaptık, kendilerinin yalnız olmadığını Türkiye’nin 4 bir yanından duyurmaya başlamıştık. Şimdiyse arkadaşlarımızın selamını getirmek ve onların yalnız olmadığını temsil etmek için geldik” diye konuştu.

HDP önündeki ailelere en anlamlı destek

HDP önündeki ailelere en anlamlı destek

HDP önündeki ailelere en anlamlı destek

HDP önündeki ailelere en anlamlı destek

HDP önündeki ailelere en anlamlı destek

HDP önündeki ailelere en anlamlı destek

HDP önündeki ailelere en anlamlı destek

HDP önündeki ailelere en anlamlı destek

HDP önündeki ailelere en anlamlı destek

HDP önündeki ailelere en anlamlı destek

HDP önündeki ailelere en anlamlı destek

HDP önündeki ailelere en anlamlı destek

HDP önündeki ailelere en anlamlı destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Türk lider hayatını kaybetti

Türk lider hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi! Hayatını kaybedenler var

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerle ilgili Vali'den açıklama

Vali'den öğrencileri ilgilendiren açıklama

Son dakika: Eylem yapmak üzere Türkiye'ye girmeye çalışan iki terörist yakalandı

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Son dakika: Zap'a hava harekatı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Yenibosna Ortaokulu'nun tatil edildiğini öğrenci ve veliler okul kapısında öğrendi

Haberi okul kapısında öğrendiler! Büyük şaşkınlık yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.