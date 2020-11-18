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HDP önündeki ailelerin çığlığı büyüyor, eyleme katımlar devam ediyor

18.11.2020 12:53 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 443’üncü gününde de devam ederken, evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 443’üncü gününde de devam ederken, evlat nöbetine bir aile daha katıldı. 2015 yılında İstanbul Sultanbeyli’de garsonluk yaparken terör yandaşları tarafından kandırılıp dağa götürülen 22 yaşındaki Ozan Dağyeli’nin annesi Beyhan Dağyeli, Bingöl Adaklı’dan gelip HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldı. HDP’yi çocukların kaçırılmasından sorumlu tutan anne Dağyeli, PKK’nın ve HDP’nin biran önce çocukların bırakması çağrısında bulundu. Anne Beyhan Dağyeli, oğlunun 5 senedir kayıp olduğunu, oğlunu almadan HDP il binasının önünden gitmeyeceğini belirterek, "Bu anneleri artık ağlatmasınlar. Anneler günahtır. Bunlar için çocuklarımızı yetiştirmedik. Ne bir telefon ne bir haber, hiçbir şey yok. HDP binasına gittim, söyledim ‘Böyle bir şey yok, oğlun yok. Bize gelmemiş, bir göndermemişiz’ dediler. Bunlar oğlumu göndermiş. Oğlumu istiyorum, oğlumu getirsinler. Bunca yıldır ne çekiyorum Ozan, artık gel" dedi.
Beyhan Dağyeli, alkışlar ve zılgıtlarla karşılandıktan sonra, çocuğunun fotoğrafına alarak eylemde olan ailelere katıldı.

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