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HDP önündeki ailelerin çığlığı eli kanlı PKK’yı bitirme noktasına getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 15:24 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 15 Eylül 2019’da evlat nöbeti eylemine katılan Mehmet Emin Coşkun’un oğlu İbrahim, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Coşkun ailesinin buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 405’inci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 2015’te Muğla’da üniversitede edebiyat bölümü 2’nci sınıf öğrencisiyken iki kişi tarafından dağa kaçırılan İbrahim Coşkun, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Buradaki işlemlerinin ardından Diyarbakır’a sevk edilen İbrahim Coşkun, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğünde ailesine kavuştu.

Çocuklarının ellerini bir an olsun bırakmadılar
15 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlat nöbeti eylemine katılan Mehmet Emin Coşkun, çocuğunun teslim olduğu haberini gözyaşları içinde karşıladı. Baba Mehmet Emin Coşkun ve anne Safiye Coşkun, gözyaşları içinde oğulları İbrahim’e kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anne ve baba Coşkun çocukları İbrahim’in ellerini bir an olsun bile bırakmaması dikkat çekti. Yapılan kısa görüşmenin ardından İbrahim Coşkun, ifadesine başvurulmak üzere sorgu odasına alındı. İbrahim Coşkun’un silahlı terör örgütüne üye olma suçundan araması olduğu öğrenildi.
İbrahim Coşkun ile birlikte 19 aile evladına kavuşurken, 141 ailenin ise umutlu bekleyişi devam ediyor.

19 aile evladına kavuştu
İbrahim Coşkun ile birlikte şimdiye kadar 19 aile evlatlarını teröristlerin elinden kurtarmayı başardı. Daha önce Hacire Akar’ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan Ertaş, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Bayram Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fettah Kaya’nın oğlu Cuma Kaya ve Fahrettin Akkuş’un oğlu Erkan Akkuş terörün pençesinden kaçarak ailelerine kavuşmuştu.

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