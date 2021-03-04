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HDP önündeki ailelerin çığlığı Türkiye’yi sarmaya devam ediyor

04.03.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 550’nci günde 2 aile daha katıldı.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 550’nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 550’nci günde 2 aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 550’nci gününde de devam ediyor. Eylemin 550’nci gününde 2 aile daha evladını terörün elinden kurtarmak için HDP önüne geldi.
1993 yılında Siirt’in Kurtalan ilçesinde14 yaşındayken kaçırılan Zahir Başal’ın 82 yaşındaki annesi Halime Başal ve kardeşi Yanal Başal katıldı ile amca Rakip Aktaş ve kardeşi Ercan Aktaş, Hakkari’de 2014 yılında 16 yaşındayken PKK’lı teröristler tarafından kandırılarak dağa Ayşe Aktaş için HDP il binası önüne gelerek eyleme katıldı.

"Ağabeyim askerde sen dağdasın, gel teslim ol"
Hakkari’den kardeşi Ayşe için oturma eylemine dahil olan Ercan Aktaş, ablasının evden hava almak için çıktığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Aktaş, "Ablam PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldı. HDP’den ablamı istiyoruz, PKK’lılardan istiyoruz, onlar kaçırdı. Gelinceye kadar buradan ayrılmayacağız. Ağabeyim askerde, sen dağdasın, gel teslim ol” dedi.
82 yaşında evlat nöbetine katılan anne Halime Başal, Kürtçe konuşarak, oğlu için geldiğini, oğlunu almadan buradan gitmeyeceğini söyledi. Acılı Başal, "Bana altın da verilse gelmezdim. Ama oğlum için geldim. Anne, babamız mı gitmiş, kardeşimiz mi gitmiş ki sen gidiyorsun" şeklinde konuştu.
Annesiyle birlikte evlat nöbetine katılan ağabey Yanal Başal ise Zahir Başal’ın PKK’lılarca 1993’te bahçedeyken kaçırıldığını söyledi. Ağabey Başal, "14 yaşındayken kaçırıldı. Biz arkasından giderken PKK’lılarca ertesi akşam bize de baskın yapıldı. Tehdit ettiler ve kardeşimi kaçırdılar. O gün bugündür haber alamıyoruz. Burada gördük, duyduk çocukları gelen aileler var. Biz de onlara katılmak istedik" diye konuştu.
Aileler, basın açıklamasından sonra evlatlarının fotoğraflarını alarak nöbete katıldı.

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