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HDP önündeki ailelerin çocuklarına kavuşacakları inancı tam

01.12.2020 12:40 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 456 gündür umutla tüm zorluklara rağmen devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 456 gündür umutla tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Anne Ayşegül Biçer, "Zaferlere ulaşmadan kalkmayı düşünmüyoruz, ölümü göze alarak oturduk” dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 456’ncı gününde de devam ediyor. Eylemdeki Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, zaferlere ulaşmadan kalkmayı düşünmediklerini söyledi. Biçer, “Ölümüne kararlıyız, tehdit, şantaj bizi yıldırmayacak. Evlatlarımızı bize karşı koz olarak kullanıyorlar, PKK yandaşı kanallara çıkartıp konuşturuyorlar. Biliyoruz çocuklarımız kendi iradesiyle konuşmuyor. Beyinlerini hapsetmişler onlar bizi istemese de biz hakkımız olan çocuklarımızı geri istiyoruz. Almadan bu mücadeleyi bitirmeyeceğiz, bu anne ve babalar ölümü göze alarak buraya oturdu. Evlatlarını almadan ölseler dahil buradan kalkmayacaklar. Kararlıyız sonuna kadar mücadele ölümüne var" dedi.

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