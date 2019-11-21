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HDP önündeki ailelerin direnişi 80’inci günde

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:16 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 80’inci gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 80’inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin direnişi 80’inci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 80’inci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 80’inci gününe girdi. İstanbul’dan Diyarbakır’a gelen Fahrettin Akkuş, 2015’te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 80 gündür oturma eyleminde olduğunu ifade etti. 80 gündür herhangi bir gelişmenin olmadığını aktaran acılı baba Akkuş, "Biz aileler olarak çocuklarımızın geri getirilmesi için eylemdeyiz. HDP ve CHP meclisi her gün protesto ediyorlar. Bizleri gelip ziyaret etmiyorlar. Madem meclisi protesto ediyorlar ve meclisin düşmanıdırlar çıkıp Amerika’ya gitsinler" dedi.

HDP önündeki ailelerin direnişi 80’inci günde

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