HDP önündeki ailelerin direnişi devam ediyor, nöbete katılım sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Evlat nöbetinin 435’inci gününde 2 aile daha eyleme katıldı. Şırnak’tan eyleme katılan Çiğdem Fırat ve Kübra Ötken, çadıra gelip evlat nöbetine katıldı.

Teröristler tarafından 5 yıl önce 18 yaşındayken dağa kaçırılan Necmettin Ötken’in annesi Kübra Ötken, "Oğlum 18 yaşındaydı gitti, 5 yıl oldu. Hiç haber alamadım, terör şubesine gittik, oradan HDP’ye gittik onlar bize söyledi katılım olduğunu. İmkanımız olmadığından gelemedik yoksa geçen sene gelecektik, HDP bize çocuğumuzu götürdüğünü söyledi. Çocuğumu HDP götürdü, çocukların gelişi umut oldu, ailelerine kavuşan çocukları görünce çok üzülüyordum. Bizde buraya belki pişman olurlar diye geldik, inşallah gelirler" dedi.