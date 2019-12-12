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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 101’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 12:30 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 101’inci gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 101’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 101’inci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 101’inci gününe girdi. 2 Ekim 2015’te usta birliğine giderken Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK’lılar tarafından kaçırılan ve yaklaşık 4 yıldır kendisinden haber alınamayan er Müslüm Altıntaş’ın acılı ailesi PKK tarafından kaçırılan tek erkek çocuklarının serbest bırakılması için 101 gündür HDP Diyarbakır il başkanlık binası önünde oturma eyleminde.

"Ben oğlumun en çok kapıyı çalışını bile özledim"
101 gün değil, 101 yıl geçse de oğlunun serbest bırakılıncaya kadar eylemi sonlandırmayacaklarını belirten er Müslüm Altıntaş’ın annesi Songül Altıntaş, "101 gündür burada oturma eylemindeyiz. Burası soğuk tabi ama ne yapalım mecbur katlanıyoruz. Evladımız için katlanıyoruz. Huzurumuz bile kalmadı. Bir yemek bile yiyemiyoruz. Artık şuurlu düşünemiyoruz. Eşim de ben de ayakta duramıyoruz. Sanki ne ben bu dünyada yaşamışım ne de oğlum, derdimizi söylüyoruz ama kimse duymuyor. Ben oğlumun en çok kapıyı çalışını bile özledim, oğlum koşarak gelir kapıyı hızlı hızlı çalardı kızardım. Şimdi ben o kapı çalışını çok özledim. Sabahları kalkınca oğlumun videosunu izliyorum, ben çocuğumun sesini özledim. Çocuğumun fotoğrafına sarılıp uyuyorum. Vicdanları var ise eğer ki biraz vicdanları var ise üstüne basa basa söylüyorum. Oğlumu bıraksınlar. Ben oğlumu çok özledim" dedi.

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