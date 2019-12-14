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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 103’üncü gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:16 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 103’üncü gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 103’üncü gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 103’üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 103’üncü gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 103’üncü gününe girdi. 5 yıl önce HDP Kağıthane binasına gittikten sonra, dağa kaçırıldığı ileri sürülen Yakup Edizer’in annesi Saliha Edizer, 103 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor.

“Ben Yakup’u onlar için doğurmadım ve onlardan Yakup’u istiyorum”
Oğlunun HDP tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Edizer, “Çocuğum lise öğrencisiydi. 9 Haziran 2015’te. HDP bürosuna gidip geliyordu, seçim zamanı yardımda bulunuyordu, broşürlerini mi ne dağıtmış. Sonra gidiş o gidiş, kayboldu, bir daha haber alamadık, dağa gönderdiler çocuğumu. Etrafımızdakilerden biri etkiledi Yakup’u. Aslında bizde bilmiyoruz Yakup’un nasıl dağa kaçırıldığını ve şaşırdık. Ben burada Yakup’u istiyorum ve Yakup gelinceye kadarda burada olacağım. 103 günümüz oldu buradayız. Ben Yakup’u onlar için doğurmadım ve onlardan Yakup’u istiyorum. Onlar benim çocuğumu elde edemezler benim çocuğumu göndersinler” dedi.

“Ben Yakup’umu istiyorum”
Bir anne olarak dağa kaçırılan ve kandırılan gençlere de çağrıda bulunan acılı anne Saliha Edizler, “Başta Yakup, sesimizi duyuyor veya görüyor ise bir yolunu bulup kaçsın, eğer kaçamıyor ise bizleri arasın biz gider onu getiririz. Ben Yakup’u mu istiyorum ve Hatice hanım gibi bizde mutlu olmak istiyoruz” diye konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 103’üncü gününde

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