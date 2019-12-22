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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 111’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 11:07 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 111’inci gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül’den beri oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti, 111’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 111’inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül’den beri oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti, 111’inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır’da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf’un (16) HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia etti. Begdaş, "Benim oğlumun 7 ay 13 gün etti HDP il binası ve Amed Direniş Grubu aracılığıyla dağa gittiği. Ne bir ses ne de bir telefon hiçbir şey yok. Bunların yaptıkları ne insanlığa yakışıyor ne de Kürtçülüğe yakışıyor. En azından bir telefon açıp çocuğumun nerede olduğunu söyleselerdi, onu bile bilmiyorum. Artık bunlara söyleye söyleye dilimizde tüy kalmadı, kimselere derdimizi anlatamıyoruz. Bu çocuk nerede, bu kışta, yağmur ve karda nereden bilelim çocuklarımız nerede. Bizim çocuklarımızı versinler, kimseden bir şey istemiyoruz, defalarca söyledik çocuğumuzu istiyoruz. Çocuklarımızı versinler ne halleri varsa görsünler. Buradan tüm insanlara sesleniyorum, gelsinler birlik ve beraber olup çocuklarımızı getirelim. Ben Diyarbakır’da büyüdüm, şimdiye kadar böyle bir anlayış görmedim. Bunlar kendi kendilerine yeni kanun çıkarmışlar, tarihte ilk kez duyuyorum 12 yaşındaki çocukları alıp dağa çıkardıklarını ve Amerika’nın askerleri yaptığını. Çocuğumun okulda olması gerekirdi, buraya oğlumun öğretmeni geldi, şok oldu bana inanmadı” dedi.

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