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  4. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 115’inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 115’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:34 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 115’inci gününde de devam ederken, Hüsniye Kaya’nın kızı Mekiye Kaya’nın teslim olması ile ailelerin umutları ikiye katlandı.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 115’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 115’inci gününde de devam ederken, Hüsniye Kaya’nın kızı Mekiye Kaya’nın teslim olması ile ailelerin umutları ikiye katlandı.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 115’inci gününe girdi. Ağrı’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip kucağında 1 buçuk yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir, 115 gün geçmesine rağmen eylemlerini sürdürdüklerini belirterek, Hüsniye Kaya’nın kızı Mekiye Kaya’nın gelmesi ile umutlu bekleyişlerinin çoğaldığını söyledi. Demir, "Biz buradan ayrılmayacağız. Çocuklarımızı alana kadar burada olacağız. Çok mutlu olduk ve darısı bizlerin başına" dedi.
Annelerden Hüsniye Kaya’nın kızı Mekiye Kaya, güvenlik güçlerine teslim olarak ailesi ile bir araya geldi. Kızının gelmesinin mutluluğunu yaşayan Hüsniye Kaya, 115 gündür birlikte eylem yaptığı aileleri yalnız bırakmadı. Aileleri ziyaret eden Hüsniye Kaya, destek için her gün çadıra geleceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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