HABER
  4. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 116’ncı gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 116’ncı gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:25 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 116’ncı gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 60 ailenin umutlu bekleyişi 116’ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 116’ncı gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 60 ailenin umutlu bekleyişi 116’ncı gününe girdi. Elazığ’dan Diyarbakır’a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 116 gündür oturma eyleminde olduğunu söyledi.

"Bizim çocuklarımızı götürmüşler Amerika’ya uşaklık yaptırıyorlar"
Hüsniye ve Hüseyin Kaya’nın kızı Mekiye Kaya’nın güvenlik güçlerine teslim olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Avunan, "Yeğenim Emrah Avunan 2015 yılında Cizre’de PKK’lılar tarafından kaçırılmıştır ve 4 yıldır haber alamıyoruz. Bugün 116 gündür biz buradayız ve çok mutlu olduk. Niye derseniz, biz burada günlerdir oturuyoruz emeğimiz boşa gitmedi. Elhamdülillah, Hüseyin ağabeyimizin kızını geri getirdik. Buradan sizin aracılığınızla Hüseyin ağabeyimizin gözü aydın diyorum. İnşallah diğer çocuklarda en kısa zamanda gelecek bunun bilincindeyiz. Tek isteğimiz bu PKK/HDP bitsin. Bu çocukları da biz geri getireceğiz ama bunlarında kökünü kazacağız inşallah. Bizim çocuklarımızı götürmüşler Amerika’ya uşaklık yaptırıyorlar. Amerika’nın kuyu bekçiliğini yapıyorlar. Başka ne işleri var çocukların orada” dedi.

"116 gündür buradayız, yok mu bunlardan vicdan"
Mardin’in Derik ilçesinden gelen Şeyhmus Kaya da, İstanbul’da polis memuruyken, Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya (28) için 116 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde eylemini sürdürüyor. Oğlu Vedat Kaya’nın 2015 yılında terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını belirten baba Kaya, “HDP Lice İlçe Başkanı Murat Atagün ile terör örgütünün şehir yapılanması YDGH ile KCK tarafından oğlumun yolunu keserek kaçırdılar. 5 yıldır ben oğlumdan haber almıyorum. Buradan ben HDP’ye sesleniyorum, sıkıştığı zaman aman aman gel polisler beni kurtar, yeri gelince de polisleri kaçırıyorlar. Ben çocuğumun ahını bırakmam, bunlardan ve bunların hepsinin kim ne yaptığını biliyorum. Ben Mardinliyim her şeyi biliyorum, ben oğlumu istiyorum. En azından 5 yıldır bütün ailenin psikolojisi bozuldu. Annesi, ben ve bütün çocuklarımız ne yaptığımızı bilmiyoruz. 116 gündür buradayız, yok mu bunlardan vicdan. Ne beklenir bunlardan ve bunlar kimin için çalışıyor. Hani Kürdistan gelsin alsınlar niye almıyorlar, niye kaçıyorlar sağa sola" diye konuştu.

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Bakan Soylu, depremin yaşandığı Elazığ’a geldiBakan Soylu, depremin yaşandığı Elazığ’a geldi
Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralıFeci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB ihraç edilen personel sayısını açıkladı

Bakanlık açıkladı: 18 bin 630 personel ihraç edildi

Elazığ'daki depremler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti

Bakan Soylu, depremin yaşandığı Elazığ’a geldi

Diyarbakır’da feci kaza: 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Karaman'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Bakanlıktan 'bedelli askerlik' uyarısı ve celp dönemi açıklaması

Bakanlıktan 'bedelli askerlik' uyarısı ve celp dönemi açıklaması

Askeri kaynaklarından Libya mesajı

Askeri kaynaklarından Libya mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.